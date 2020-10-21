شكرا لقرائتكم بالصور.. نجوم مصر يشيعون محمود ياسين وزوجته تنهار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك عدد كبير من نجوم الفن في وداع الراحل محمود ياسين، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء عن عمر يناهز الـ79، وشيعت جنازته بعد ظهر الخميس من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في القاهرة.

ووصلت عائلة محمود ياسين بصحبة الجثمان. ولم تتحمل شهيرة زوجته، وانهارت بالبكاء في وداع زوجها، الذي رحل في الشهر الخاص باحتفالهما بعيد زواجهما الخمسين.

Advertisements

كما شارك في الجنازة نقيب الممثلين أشرف زكي، وعدد من زملاء الراحل أبرزهم حسين فهمي وعزت العلايلي ونادية الجندي وأحمد السقا ومحمود حميدة وخالد النبوي.

وفور انتهاء صلاة الجنازة، تحرك الجميع من أجل تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة على طريق الفيوم، وذلك بعد أن تم الإعلان بالأمس عن تشييع الجثمان ظهر الخميس انتظاراً لحضور العائلة من بورسعيد إلى القاهرة.

إلى ذلك شهدت مراسم التشييع اتخاذ الحضور للإجراءات الاحترازية خوفاً من عدوى فيروس كورونا المستجد.