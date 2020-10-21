شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح إياد نصار لـ"الاختيار 2" مع مكى وكريم عبد العزيز بعد نجاحه فى "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشحت الجهة المنتجة والمخرج بيتر ميمى الفنان إياد نصار للمشاركة فى مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ليكون ضمن أبطال المسلسل، ولم يوقع بشكل رسمى حتى الأن حيث ابدى موافقته على العمل، ومقرر أن يوقع على المسلسل بعد الإنتهاء على التفاصيل التى تخص الدور الذى يظهر به فى أحداث المسلسل حسبما أكد إياد لـ"الخليج 365".

وانتهى مؤلف العمل هانى سرحان من كتابة أول 15 حلقة من المسلسل، وقام بتسليمها ويواصل فى كتابة النصف الثانى من المسلسل، كما أن هناك جلسات عمل تتم بينه وبين صناع المسلسل بشكل يومى لمعالجة السيناريو ووضع الخطوط العريضة للعمل قبل انطلاق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ويعتبر مسلسل "الاختيار 2" التجربة الثانية للفنان إياد نصار، للمشاركة في أعمال وطنية مصرية بعدما شارك في فيلم "الممر"، الذي ناقش بطولات الجيش المصري ، ونجح نصار فى تجسيد دور الضابط الإسرائيلى وكان تريند على مواقع التواصل الإجتماعى والجميع اشاد بدوره.

وكانت أعلنت شركة سينرجى عن تقدم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.