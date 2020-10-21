شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لـ هالة صدقى فى طفولتها مع العائلة بنفس الملامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة هالة صدقى متابعيها بصورة نادرة لها من طفولتها مع والدها ووالدتها وشقيقها، وظهرت فيها بنفس ملامحها فى الوقت الحالى دون تغيير كبير، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة :"عائلتى".



هالة صدقي

من ناحية أخرى قالت الفنانة هالة صدقى، إنها أصبح لديها خبرة كبيرة جدا فى محاكم الأسرة، مشيرة إلى أن المرأة تعانى معاناة كبيرة خلال تواجدها بالمحاكم خاصة غير المتعلمة، مؤكدة أن الدولة المصرية تنظر حاليا للمرأة المصرية باهتمام كبير وعلينا استغلال تلك الفرصة.



هالة صدقي وعائلتها

وتابعت الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أن الأب هو الذى يعلن الحرب، وأن الرجل هو المسئول عن حماية أبنائه لأنهم يحملون اسمه فى النهاية، مشيرة إلى أن موضوعها الذى انتشر لم يزعجها كثيرا لأنها رأت فى المحاكم أكثر من ذالك بكثير، حيث إنها قد رأت عدد من الأباء قد يتنازلون عن أبنائهم.

من جانبها أكدت الفنانة هالة صدقى، لـ"اليم السابع"، فى تصريحات سابقة أن محامى زوجها سامح سامى أرسل لها إعلانا يفيد بتقاضيها مبلغ 150 ألفا وهو باقى مستحقات النفقة، وأنها وقعت على هذا الإيصال، مشددة على أن ذلك لم يحدث إطلاقاً، خاصة أن النفقة لابد من دفعها فى المحكمة وليس بشكل ودى، لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها ومحاميه وأيضاً محمد ضاحى الصحفى الذى نشر الفيديو المسىء لها.