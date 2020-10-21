شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أنغام فى أحدث ظهور لها بصحبة محمد الشرنوبى وزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة أنغام فى صورة جديدة لها خلال إحدى السهرات بصحبة محمد الشرنوبى وزوجته بأحد المطاعم الأسيوية، حيث تألقت أنغام بفستان أسود، ونشر ال دى جى رامى رؤوف، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، صورة له معها قائلا "أنغام.. الملكة واحدة بس.. الطرب الأصيل زمن الفن الجميل حلاوة الصوت والأداء والروح.. نجمة النجوم.. الأصل".



انغام

وبعد نجاح حفل النجمة أنغام الذى أقامته فى مركز المنارة بمنطقة التجمع نشرت صورة باللوك الذى ظهرت به خلال الحفل ونال إعجاب الجميع على صفحة التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلقت قائلة: "أنغام حفل المنارة" كما علقت أيضًا عن أسماء فريق عمل الفستان واللوك الجديد الذى ظهرت به وجاءت التعليقات كالتالى: قمر، كنتٍ مبدعة، فستانك حلو أوى وزى جمال صوتك، الجمال كله وغيرها .



انغام وال دي جي رامي

يذكر أن النجمة أنغام قد أحيت الجمعة الماضية واحدة من أجمل حفلاتها بمركز المنارة، وذلك عقب فترة انقطاع بسبب الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة مع بداية تفشى فيروس كورونا، وأقيم الحفل خارج قاعة المنارة نظرا للإقبال الجماهيرى الكبير الذى تخطى الـ4500 فرد من مختلف الأعمار.

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حضرت أنغام بصحبة المايسترو هانى فرحات، مرددة لأغنية "بحبك وحشتيني" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة: "وحشتونى".

كما تألقت أنغام، بوصلة طربية رومانسية بأغانى "بقول نسياك"، "ولا دبلت"،"هدنة"، "روحى وسنينى"، "أساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر"، "مطمنة"، "مهزومة"، "بين البينين"، "فرصة الاختيار"، "بتوصفنى"، "سكيت ليه"، "عرفها بيا"، "بعت لى نظرة"، "اكتبلك تعهد"، "حتة منك" واختتمت بـ"سيدى وصالك".

وأهدى أحد المعجبين المتواجدين بالحفل النجمة أنغام باقة "ورود" للتعبير عن مدى حبه وامتنانه لها، فيما حرصت أنغام على تحية الشاعر أمير طعيمة الذى تواجد فى الصف الأول بصحبة زوجته جينى والشاعر وليد الغزالى.