شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أمور تكشفها أديل لجمهورها للمرة الأولى فى snl الأسبوع المقبل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة أديل عن مفاجأة لمتابعيها على موقع انستجرام، وجمهورها حول العالم، حينما أعلنت عن ظهورها بعد أيام في حلقة من حلقات برنامج saturday night live وتحديداً يوم الـ 24 من شهر أكتوبر الجاري، حيث نشرت صورة تتضمن تاريخ الحلقة وعلقت عليها بكتابة بوست مطول قالت فيه إنها سعيدة للغاية ولا تتمالك نفسها من الانتظار حتي إذاعة الحلقة، التي تعود بها للبرنامج التي حلت فيها ضيفة في آخر مناسبة قبل 12 عام تغيرت فيها العديد من الأشياء، مؤكدة في الوقت ذاته على أنها ستكون حلقة مميزة ومناسبة لختام عام 2020 الذى شهد العديد من الأشياء.

ومن المفترض أن تكشف اديل خلال البرنامج آخر الأخبار حول ألبومها الجديد، وتضع حداً للتقارير التي انتشرت مؤخراً، بخصوص موعد طرحه خاصة بعدما انتهت من تسجيل أغانيه حيث كشفت التقارير الأخيرة أن الألبوم سيتم طرحه فى الـ30 من اكتوبر.



اديل

أيضاً جمهور اديل سيكون على موعد خاص مع حديثها حول الانتخابات الأمريكية الذى يتعرض لها البرنامج فى كل حلقاته ما بين ترامب وبايدن.

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اديل

ثالث الأمور التي ستتعرض لها اديل هو حديثها حول فقدانها لوزنها بداية العام بصورة ملحوظة وكيفية معيشتها مع اسلوب حياتها ومظهرها الجديد خاصة فى ظل كورونا.

من ناحية أخرى دعا مارك إيفانز والد النجمة العالمية آديل الشرطة لجيرانه وذلك بسبب تشغيل أغنيات ابنته النجمة الشهيرة التى تخطى بشعبية جارفة حول العالم، وهو الخبر الذى تصدر العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ديلى ميل"، وبحسب ما ورد، فان والد أديل مارك إيفانز أبلغ بالشرطة عن جاره المجاور فى بريدجيند، بجنوب ويلز، لتشغيل أغانى ابنته.

ويُقال إن مارك البالغ من العمر (56 عاما) والذى انفصل عن والده آديل عندما كانت النجمة فى الثالثة من عمرها فقط، تاركا والدتها بينى أدكنز لتربيها بمفردها لم يكن سعيد ابدا عندما بدأت كيلى فراى وهى إحدى المعجبات بأديل، فى تشغيل عدد من أغنياتها .