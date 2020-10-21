نجوى كرم تكسر عزلة كورونا بحفل غنائي ضخم في دبي

تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في الإمارات، تطل خلالها عبر مسرح حبتور جراند في دبي، وذلك مساء الخميس 5 نوفمبر المقبل. Advertisements وتفاجئ نجوى جمهورها الإماراتي والعربي بأولى حفلاتها الغنائية الرسمية بعد غياب عدة شهور عن الساحة بسبب فيروس الغنائية الرسمية بعد غياب عدة شهور عن الساحة بسبب فيروس كورونا الذي فرض التباعد الاجتماعي ومنع إقامة الحفلات وأدى لإلغاء العديد من المهرجانات الموسيقية والسينمائية حول العالم. وعبرت نجوى عن حماسها الكبير لهذه الحفلة التي تعيدها للجمهور بعد غياب طويل عن الإطلالات الحية، كما تنفي كافة الشائعات التي طاردتها خلال الأيام الماضية بإصابتها بفيروس كورونا، وأصرت كرم أن تطمئن محبيها على صحتها وسعادتها الغامرة.

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