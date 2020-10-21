ناصرعبدالحفيظ: قضيت ثلاث مواسم ناجحة مع الأبنودي

شهدت كواليس تصوير رائعة سيرة حب العديد من المفاجئات خاصة للجماهير التي شاهدتها لاول مره لتكتشفت قدرة المسرح المصري على تحقيق لافتة كامل العدد بالرغم من إذاعة ماتش الزمالك بنفس التوقيت وحظي صناع العرض بهتافات وتصفيق حار تخلل معظم مشاهد العرض الذي قدمه نجومه للتلفزيون وسط هتافات الجمهور .

وقد بث الفنان والكاتب الصحفي ناصرعبدالحفيظ عبر صفحات تواصله الاجتماعي مجموعة من الصور التي التقطهتها عدسات كبير المصورين الفنان أحمد إسماعيل جمعت بينه وبين مجموعة من نجوم العمل.

وعلق عليها قائلا غدا الأربعاء أودع ثلاث مواسم ناجحه في تجسيد شخصية الخال عبدالرحمن الابنودي وخلال لقائه التلفزيوني برنامج تياترو .

أعرب عن سعادته باستمرار نجاح العرض للموسم الثالث مشيرا إلى طموحه ان يقدم السيرة الذاتيه للشاعر الكبير الخال عبدالرحمن الابنودي بعد ردود الأفعال المبهرة التي قوبلت بها الشخصية.

وأضاف اذا أردنا أن نكشف قوة الفن الناعمة ودعمها لبلدها في الانكسارات والانتصارات فما علينا سوي أن نتتبع مسيرة الابنودي الحافلة

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واذا أردنا أن نكشف عن قوة الفن الناعمة في دعم قضايا العالم العربي فما علينا سوي ان نتتبع سيرة الابنودي .

وأضاف قدمت على خشبة البالون قطط الشارع وزي الفل لكنها لم توثق تلفزيونيا وسعادتي لاتوصف بتصوير سيرة حب للمخرج د عادل عبده .

رائعة سيرة حب بطولة النجم إيهاب فهمي، ومشاركة النجوم مجدي صبحي، احمد الدمرداش، رحاب مطاوع، شيكوا، رشا سامي العدل ، شريف عواد، عمرو اصلان ، عماد عبدالمجيد، هانى عبدالهادي، سيد عبدالرحمن ، أحمد الشريف إضاءة شريف البرعى ديكور محمد المغربي تأليف الكاتب الكبير أيمن الحكيم إخراج فارس المسرح الإستعراضي المخرج د عادل عبده.