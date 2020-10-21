بدأ تصوير فيلم "البابا" نوفمبر2020

انتهت شركة الريماس للإنتاج الفني من كافة الإجراءات التحضيرية الخاصة بفيلم "البابا" الذي يتناول السيرة الذاتية للبابا شنودة الثالث، ومنها تجهيز الملابس الخاصة لشخصيات العمل، وبناء الديكورات الملائمة، بالاضافة الي الحصول على كافة الموافقات والتصاريح الخاصة بالتصوير من الجهات المعنية.
إسحق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
كما كشفت الشركة عن الافيش المبدئي للفيلم الذي نشره المنتج إبراهيم
وأعلنت الشركة في بيان صحفي أصدرته منذ قليل انه من المتوقع أن تبدأ تصوير المشاهد الأولى من الفيلم خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد أن تم الانتهاء من تجهيز كافة المتطلبات من ملابس وديكور واختيار مواقع تصوير.
وأضافت الشركة في بيانها أن الفيلم يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، وسوف يتم الإعلان عنهم في وقت لاحق، وأن بطل الفيلم الذي يجسد شخصية البابا شنودة الثالث سوف يكون بمثابة مفاجاة كبيرة.
فيلم "البابا" سيناريو وحوار وإخراج البير مكرم وإشراف عام عبدالله منصور وبروديسور فدوى رفيق ومنتج فني نبيل صبحي، والفيلم من إنتاج شركة الريماس للإنتاج الفني "ابراهيم إسحق"، وهي إحدى شركات إسحق جروب.
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