عاجل.. وفاة دينا خوورشيد زوجة الموسيقار الراحل عمر خورشيد

نعت الفنانة شريهان منذ قليل وفاة دينا خورشيد زوجه أخيها الموسيقار وعازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمرو خورشيد، دينا خورشيد".

دينا خورشيد هى سيدة أعمال لبنانية ، و الزوجة الأخيرة للفنان عمر خورشيد تزوجها عام 1977 بعد انفصاله عن النجمة ميرفت أمين، وعاش عمر خورشيد حياة سعيدة مع زوجته دينا التي تزوجها بعدما تزوج قبلها الفنانة

مها أبوعوف.

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استمر زواجها بعمر خورشيد، حيث قابلها فى لبنان أثناء تصوير أحد أفلامه أحبها وتزوجها وكانت إقامتهما فى مصر، دام زواجهما فترةً مستقرا، وشهد تألق كل منهما فى مجاله وعمله لكن فى النهاية نشبت الخلافات وتعددت ولم يحدث الطلاق بالرغم من نية عمر لكن وافته المنية قبل أن يتمه.