مريم الخشت تتصدر جوجل.. شاركت في الفار الطباخ وخدمة العملاء

تصدرت الفنانة مريم الخشت ، مؤشر البحث العالمي جوجل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

وشاركت مريم الخشت في عدة أدوار تليفزيونية، منها مسلسل ليالي أوجيني، أمام ظافر العابدين، وأمينة خليل وانتصار وكارمن بصيبص.

والفنانة مريم الخشت هي صاحبة جمل:

"أهلا بك في الخدمة الصوتية.. شكرا لاتصالك بخدمة العملاء.. عفوا اختيار غير دقيق".

صور .. مريم الخشت تخوض تجربة جديدة

Advertisements

مريم الخشت تهنئ فريق عمل حكايات "بنات 5"

وتحدثت الفنانة عن تقديمها للأداء الصوتي لتلك الخدمات الرقمية خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة، للإعلامية إسعاد يونس، وقالت: "أنا اللي كل الناس بتتعصب عليّ وتقفل السكة في وشها".

وكشفت مريم عن تقديمها أصوات عديدة منها الشيف كوليت، التي تقع في غرام لينجويني، في فيلم رتاتوي، الذي عرف في مصر باسم خلطبيطة بالصلصة والفار الطباخ.