بعد غياب طويل .. “أبلة فاهيتا” تعود في مسلسل جديد على “نيتفلكس”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 12:35 صباحًا

“أبلة فاهيتا” شخصية كرتونية مصرية شهيرة لاقت إعجابا واسعا بين الجماهير على صعيد الوطن العربي، واشتهرت أبلة فاهيتا بجرأتها في الطرح وأسئلتها المحرجة التي طرحتها على ضيوفها في برنامجها الخاص، وتعليقاتها النارية على النجوم في إطار كوميدي، ويقدم هذه الشخصية الشاب المصري حاتم الكاشف، درس المسرح وسافر إلى أمريكا لإكمال دراسته الفنية وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية فاهيتا وهي ربة منزل كان أول ظهور لها في عام 2011.

علقت الدمية المصرية المثيرة للجدل، “أبلة فاهيتا”، الثلاثاءء، على انتهاء تصوير أول مسلسلاتها التلفزيونية، والذي سيعرض حصريا عبر شبكة “نيتفلكس” الأمريكية الرقمية.

وبأسلوبها الساخر والمحبب إلى جمهورها، كتبت “أبلة فاهيتا” عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “يهدها العالمية”، في إشارة منها إلى بلوغها العالمية مع عرض مسلسلها على “نيتفلكس”.

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وكانت شبكة “نيتفلكس” أعلنت اليوم الثلاثاء انتهاء تصوير المسلسل، ويحمل أول مسلسلات “أبلة فاهيتا” اسم “دراما كوين”، ويشارك في بطولته باسم سمرة وأسامة عبد الله ودنيا ماهر التي شاركت في بطولة مسلسل “بـ100 وش”، وعرض بشهر رمضان 2020.

وسيعرض المسلسل في النصف الأول من العام المقبل 2021.

ويعتبر دراما كوين هو الإنتاج الثاني لـ”نيتفلكس” من مسلسلاتها المصرية الأصلية، وهو مسلسل استعراضي اجتماعي، ويشارك فيه أيضا ممثلون مثل أسامة عبد الله.

وينتظر الجمهور العربي والمصري، عرض مسلسل “ما وراء الطبيعة” والذي أنتجته “نيتفلكس” عن قصص للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، وهو مسلسل من بطولة أحمد أمين، ورزان جمال.