زوجة محمود ياسين تمنع نجلاء فتحي من تأدية واجب العزاء

آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 1:58 صباحًا
نجلاء فتحي
منعت الفنانة شهيرة زوجة النجم المصري الراحل محمود ياسين الممثلة نجلاء فتحي من حضور العزاء وذلك بحسب ما أفادت بعض التقارير، ومن المعلوم أن فتحي من المقربين جدا من بطل فيلم “أفواه وأرانب” حيث شاركت نجلاء مع محمود في العديد من البطولات التي حققت لهما شهرة ونجومية كبيرتين على مستوى الوطن العربي، واللافت أن علاقة الصداقة بينهما استمرت طويلا ولم تنقطع.
وبحسب صحيفة “الرؤية” الإماراتية، فقد كشف مصدر أن نجلاء فتحي اتصلت بعمر نجل محمود ياسين لكي تعزيه، وأبلغته رغبتها في زيارة الأسرة في المنزل لتعزيتهم، ولكن شهيرة نصحتها بعدم المجيء.
ويأتي رفض شهيرة لزيارة نجلاء فتحي حرصا منها على صحتها، وذلك لأن الأخيرة تعاني من نقص في المناعة، ما يجعلها أكثر عرضه للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
وتابع المصدر أن نجلاء فتحي بدت متأثرة للغاية من وفاة محمود ياسين، خاصة وأنه كان من المقربين منها، وشاركها بطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، منها “الشريدة” و”اذكريني” و”سونيا والمجنون” و”العاطفة والجسد”.
وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
وشيعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة الخميس، بينما أقيم العزاء الجمعة في أحد المجمعات السكنية بالمدينة، وحضره العديد من الفنانين، منهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين وشريف منير.
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