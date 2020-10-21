تراند اليوم : بالفيديو .. وصلة رقص لعلي ربيع و كرم جابر علي مهرجان إخواتي – إتفرج

شارك الفنان علي ربيع، جمهوره ومتابعيه، بمشهد من مسلسله “صد رد” (2016) يجمعه في الحلبة بالمصارع كرم جابر، مصحوبا بمقطع من المهرجان الشعبي “أخواتي”.

ونشر ربيع، الفيديو عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وعلّق قائلا: “واحدة بروليه كده يا كابتن كرم.. أمال فين الميدليا.. أقسم بالله كان سايبني وأنا اللي بعمل الحركة وظهري اتقطم ما شاء الله عليك يا بطل العالم”.

ومن جانب آخر، يعرض لعلي ربيع حاليا في صالات السينما فيلم “الخطة العايمة” مع النجوم: محمد عبد الرحمن، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، وإخراج معتز التوني