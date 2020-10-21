تراند اليوم : إتفرج.. رقصة خاصة لـ سمية الخشاب علي أنغام سعد لمجرد في عيد ميلادها

نشرت الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ مقطع فيديو لها يظهر رقصها على أغنية “عدى الكلام” للفنان المغربي ​سعد لمجرد​، احتفالا بعيد ميلادها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت سمية على الفيديو بالقول: “يوم مميز 20/10/2020 أنا ممتنه وفخوره بكل سنة مرت عليا وعايزه أشكركم على كل رسايلكم ومعايدتكم الحلوة يا أحلى جمهور فالدنيا”.

وكانت نشرت سمية الخشاب عبر صفحتها الخاصة مؤخرا، صورة عفوية لها، ظهرت فيها بلون شعر أزرق مع بعض الفراشات، مستخدمةً أحد التطبيقات، وعلّقت بالقول :”Blue hair, dont care”.