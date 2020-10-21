تراند اليوم : تصريحات جريئة ليسرا حول إخفاء عيوب بشرتها – فيديو

حلت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج “It’s Show Time” عبر قناة CBC.

تحدثت يسرا عن عمليات التجميل، قائلة إنه لا يوجد امرأة تحب أن تكبر في السن، لكنها ضد كثرة العمليات التجميلية التي تغير في ملامح النساء، مشيرة إلى أن بعض الفتيات يبدأن في إجراء عمليات التجميل في منتصف العشرينات.

أوضحت أنها تجري عمليات حقن بالبوتوكس وفيتامينات للبشرة، لكنها ضد أي عملية تجميلية تغير ملامحها وشكلها الذي عرفها به الجمهور.

أضافت يسرا أن يوسف شاهين وصفها بأن عيونها دائما تحمل الحزن بداخلها، وجعل خالد النبوي يقول لها تلك العبارة ضمن أحد مشاهد فيلم المهاجر، مؤكدة أنها عندما تضع رموش صناعية تخفي ذلك الحزن، وأنها غير خالية من الحزن وأن أسباب فرحتها سابقًا لم تعد متاحة الآن.