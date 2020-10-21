تراند اليوم : شاهد.. ابنة رجاء الجداوي تؤثر في الكثير من النجوم بصورة لوالدتها

نشرت ​أميرة حسن مختار​، ابنة الممثلة المصرية الراحلة ​رجاء الجداوي​ صورة لوالدتها الراحلة، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت على الصورة قائلة، “صباح الخير.. الله يرحمك يا حبيتي”. وظهرت رجاء في الصورة وهي تخبئ وجهها بيدها وتبتسم.

هذه الصورة أثرت كثيراً بعدد من الفنانين، حيث كتبت الممثلة التونسية ​هند صبري​، “نفتقدك ووحشتنيا اوووي”، بينما قالت الممثلة المصرية سوسن بدر، “صباح الضحكة الحلوة الله يرحمها حبيتي”. وقالت الإعلامية إنجي، “بحب ضحكتها قوي الله يرحمك ووحشتينا”.

يذكر أن ابنة الراحلة رجاء الجداوي استلمت صفحة والدتها وتشارك جمهورها بذكريات والدتها الراحلة باستمرار.