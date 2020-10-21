شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور: بدأت التمثيل من المسرح المدرسى ونفسى أخد الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الشاب خالد أنور: "أنا بدأت التمثيل من المسرح المدرسى وماكنتش بمثل خالص ولا كانت فى بالى فكرة التمثيل لغاية لما قالولى على النشاط المسرحى فقلت أروح أهزر وعملولنا اختبار ومش عارف اختارونى ليه، ولكن لما دخلت المسرح استمتعت بيه لأن تقديم الشخصيات المختلفة كسر حالة الملل عندى بسرعة، وطبعا كنت شاطر أوى فى الأول ولكن مابقتش كده بسبب المسرح وجيبت مجموع غريب جدا".

وأضاف خالد أنور، خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc،: "جاء لى فى الأول إعلانات كتير وكنت برفض لغاية ما جاء لى إعلان من إعلانات رمضان اللى بيكونوا جامدين أوى ووقتها لما روحت اتعرض عليا أعمل كاست فى فيلم للمخرج نادر جلال وبعد فترة روحت قابلته وعرض عليا فيلم "الجيل الرابع" وفاجأة لقيت نفسى بعمل بطولة".

وتابع قائلا: "تخيلت فى البداية أن بعد نجاح الفيلم هايجيلى أعمال كتير بقى وكده ولكن فضلت سنة كاملة بدون شغل، لغاية لما كلمونى عشان أعمل دور كبير فى مسلسل "هذا المساء" وكان بمثابة مفاجأة وكنت سعيد جدا إنى مع فريق عمل كبير كده".

وأختتم حديثه: "شاركت كمان فى "خيانة عهد" مع النجمة يسرا اللى مش ها عرف أوفيها حقها أبدا لأنها وقفت جنبى كتير، وبجد كان المسلسل ممتع جدا بالنسبالى وكنت عارف أنه هاينجح ولكن ماكنتش متوقع أنه يكون بالشكل القوى ده"، مشيرا إلى أنه يطمح فى الحصول على الأوسكار.

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