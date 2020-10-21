شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد عن الراحل محمود ياسين: كان ممثل ماحصلش ولم يشعرنا برهبة الوقوف أمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقبت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، على ذكرياتها مع الفنان الراحل محمود ياسين في الأعمال التي شاركته فيها وبالأخص فيلم "ولايزال التحقيق مستمراً"، قائلة: "بحكم عملي معه فنان يحب شغله ويحترم عمله وزملائه ومواعيده دقيقة شديدة جداً ومتواضع لأقصى درجة يتخيلها أحد، كان بيدخل البلاتوه بيسلم على كل الناس من كبيرهم لأصغرهم ويقوله صباح الخير".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدي، ما كنا نشاهده من تصرفاته "كانت حاجة كبيرة أوي"، يتلقى التعليمات من المخرج بمنتهى التواضع ويحترم كل زملائه وزميلاته، مردفة: "عمري ما سمعته إنه دخل في نقاش في حق حد بالغلط".

وسردت عبيد أهم أدوارها معه قائلة: "اشتغلت معاه في فيلم "وسقطت في بحر العسل"، وقمت معه بدور في فيلم الشريدة، مكنتش عاوزة أعمل الدور ده لكن هو تدخل حيث طلب منه أشرف فهمي التدخل حتى أقبل القيام بالدور وقلت وقتها مش عاوزة لأني كنت بحضر دوري في فيلم ولايزال التحقيق مستمراً، وقال لي هتعمليه وأقنعني بيه وعملته".

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وتابعت: "عملت الدور فعلاً ونجحت وقال لي شوفتي مكنتيش عاوزة تعمليه وعجب الناس كلها، وأعقبها بقى التعاون في فيلم ولايزال التحقيق مستمراً ثم فيلم أيام في الحلال واللي كان فيلم مهم جداً بالقامات اللي ضمها".

وحول الجانب الفني في محمود ياسين، قالت:"فنان عظيم وكان فنان متواضع جداً عمره ما حسسنا بالرهبة واحنا واقفين قدامه، كان ممثل ماحصلش".