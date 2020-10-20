مايكل جوردان يفتتح عيادة صحية لغير القادرين في مسقط رأس شارلوت

رنا صلاح الدين - افتتح الأسطورة مايكل جوردان، عيادة صحية ثانية في مسقط رأسه في شارلوت بولاية نورث كارولينا، للمساعدة في توفير رعاية "حرجة" للمجتمع خلال وباء فيروس كورونا المستمر.

قبل ثلاث سنوات، قدم النجم البالغ من العمر 57 عامًا 7 ملايين دولار، لفتح مركز آخر في شارلوت. حيث غطى تبرعه شراء الأرض وبناء العيادة التي تديرها مجموعة طبية تسمى نوفانت هيلث. وتم افتتاح العيادة أخيرًا في أكتوبر 2019.

يعمل الآن جوردان مع نوفانت هيلث لفتح عيادة ثانية، في محاولة لسد الفجوة والعجز في العدالة الصحية مع تقديم رعاية أولية شاملة. حيث أصبحت الحاجة إلى المساعدة الصحية واضحة بشكل مخيف في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

في اجتماع على منصة زووم لإطلاق العيادة الجديدة، قال جوردان: "عندما اجتمعنا للاحتفال بافتتاح أول عيادة في الخريف الماضي، لم يكن أحد يتوقع أننا سنواجه جائحة عالمي بعد خمسة أشهر فقط.

وأضاف " فخور جدًا بالتأثير الإيجابي الذي أحدثته عيادتنا على المجتمع حتى الآن، لا سيما خلال موفيد 19. ستوفر عيادتنا الثانية خدمات مهمة لتحسين صحة وحياة المزيد من السكان، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لي "