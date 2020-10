سكوت ديسيك يسخر من صديقته السابقة كورتني كارداشيان على انستجرام.

رنا صلاح الدين - كشف سكوت ديسيك نجم The Keeping Up With The Kardashian، البالغ 37 عامًا، عن أمور وحشية فيما يتعلق بمهارات الطبخ لدى كورتني كارداشيان، حيث ادعى المعجبون أنه انتقدها كأم.

أثار سكوت وكورتني، اللذان يتشاركان أطفالهما ماسون، 11 عامًا، وبينيلوب، 7 سنوات، ورين، 5 سنوات، تكهنات بأنهم أعادا إشعال علاقتهما الرومانسية، وذلك بعد أن انفصل ديسك عن صديقته صوفيا ريتشي.

لكن يأتي حديث سكوت الأخير حول كورتني والسخرية منها علنًا، ليعطي انطباعًا أنه ربما لم يعود الثنائي إلى سابق عهدهما. حيث جاءت ملاحظة سكوت بعد أن شارطت كورتني متابعيها البالغ عددهم 102 مليون شخص على إنستجرام لقطة مذهلة وهي ترتدي بدلة برتقالية رائعة.

وكانت القنبلة السمراء البالغة من العمر 41 عامًاقد أثارت متابعيها عبر جسدها ذات القوام الممشوق إلى جانب تحديقها بإغراء في عدسة الكاميرا. لكنها علقت على الصورة قائلة: "لا أطبخ ولا أنظف" مستخدمة كلمات أغنية من أغنية كاردي بي وميجان ذا ستاليون الناجحة، "WAP "ن فيما أجابها ديسك بسرعة، "هذا مؤكد".

ومع ذلك، كان تعليق سكوت المبهم هو الذي ترك أتباع كورتني غاضبين عندما كتب: "هذا مؤكد! "ن كما تهمها بالتشكيك في مهارات الأمومة لديها من خلال التلميح إلى أنها لا تطبخ لأطفالهم.