فيكتوريا بيكهام تكشف عن لحظة وقوعها في الحب من النظرة الأولى مع ديفيد بيكهام

رنا صلاح الدين - اعترفت مصممة الأزياء ومغنية سبايس جيرلز السابقة، بأنها وقعت في الحب مع نجم كرة القدم ديفيد بيكهام، بمجرد أن التقيا للمرة الأولى، معترفة أن "ابتسامته" هي التي جذبتها إليه، وفتحت الطريق إلى الإعجاب به

كتبت بيكهام على حسابها في موقع أنستجرام، للترويج لمنتجاتها التجميلية الجديدة: "دعني أخبرك، أن الحب من النظرة الأولى موجود بالفعل. لقد وقعت في حب ابتسامة ديفيد أولًا ولكن عندما تعرفت عليه، وجدت راحتي. لقد جعلني أشعر وكأنني أفضل نسخة من نفسي".

وكانت قد شاركت سابقًا عن اوقات الحظر التي جمعتهما معًا: "في أثناء العمل من المنزل، كنا نسير كل يوم كعائلة. كم مرة كنا نسير معًا بشكل طبيعي؟ عادة ما يكون هناك حديث جماعي أو اجتماع عمل أو شخص ما يسافر إلى الخارج. هذه الأوقات كانت أوقات ثمينة".

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كان الزوجان وأطفالهما - بروكلين، 21 عامًا، وروميو، 17 عامًا، وكروز، 15 عامًا، وهاربر، تسعة أعوام، يستغلون فرض الحجر الصحي، ويستمتعون بالمشي معًا في الريف بالقرب من منزلهم في أوكسفوردشاير.

قالت العارضة الشهيرة والمغنية عن روتينهم في حظر كورونا: "كنا نخرج في نزهات في الريف كل يوم، لذا فإن الأحذية الوحيدة التي أرتديها هو الحذاء الرياضي. إنه لأمر رائع أن أفعل أشياء مع العائلة دون التفكير كثيرًا مثل الملابس والابتعاد عن انتعال أحذية الكعب العالي".

كعب. "