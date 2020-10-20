زوج أحلام يكشف تفاصيل إصابته التي ادخلته المستشفى

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

كشف سائق الراليات السابق، مبارك الهاجري، زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها ودخل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج .



ونشرت احلات عبر صفحتها في تويتر، مقطعاً صوتياً لزوجها يروي فيه تفاصيل الحادث الذي تعرض له وتسبب في كسر بقدمه، مطمئناً الجمهور بإن حالته الصحية افضل .

وقال الهاجري أنه من هواة قيادة الدراجات وانه خرج مع مجموعة من قائدي الدراجات في منطقة على البحر يوم الجمعة الماضية وأثناء قيادته للدراجة لم يستطع توقيفها بالطريق الصحيحة فسقطت على قدمه .

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وأضاف أن الحادث تسبب في كسر قدمه، فأستدعى زملاءه الذين كانوا معه سيارة الإسعاف التي جاءت في غضون سبع دقائق ونقلته إلى المستشفى .. لافتاً إلى أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة أبلغوه بإنه اصيب بكسر في قدمه .

ولفت الهاجري إلى أن الأطباء أجروا له عملية صباح اليوم التالي تكللت بالنجاح وأنه اليوم بدأ العلاج الطبيعي ومشي خطوات بسيطة .. متوجهاً بالشكر لكل من سأل عليه وتمنى له الشفاء وإلى كل من وقف بجواره خلال فترة إصابته .

وعلقت الفنانة أحلام على المقطع الصوتي، بمطالبته بمسامحتها على عدم وجودها معه أثناء فترة مرضه