من جوليا روبرتس إلى توم كروز.. ملابس وأحذية النجوم برسم البيع

متابعة بتجــــــــــــرد: محبو السينما على موعد مع فرصة لاقتناء ملابس ارتداها نجوم في أفلام شهيرة مثل حذاء استخدمته النجمة جوليا روبرتس في فيلم (Pretty Woman) وسترة النجم توم كروز في فيلم (Top Gun) ضمن قرابة ألف قطعة ملابس من تذكارات السينما ستُطرح في مزاد ببريطانيا خلال ديسمبر المقبل.

وتولى ستيفن لين صاحب شركة “بروب ستور” جمع قطع الملابس عن طريق شبكة من المخرجين وطواقم العاملين في الأعمال الفنية وشركات الإنتاج ومحبي اقتناء التذكارات.

وقال لين في تصريحات صحافية: “شرعت في إنشاء بروب ستور لولعي بالاقتناء، لذا فالفكرة كلها هي السعي لاقتناص التذكارات”.

وسيعرض المزاد الإلكتروني على مدار يومين أكثر من 900 قطعة في المجمل من أكثر من 350 فيلماً وعرضاً تلفزيونياً.

ومن بين القطع المعروضة سيف ضوئي ظهرت به شخصية أوبي-وان كينوبي في فيلم (Star Wars Revenge Of The Sith) ومن المتوقع بيعه بسعر يتراوح بين 80 و120 ألف دولار.

كما ستُعرض سترة جلدية حمراء ارتداها النجم براد بيت في فيلم (Fight Club) عام 1999 ومن المتوقع بيعها بما يتراوح بين 20 و30 ألف دولار وكذلك قبعة شخصية الكابتن جاك سبارو في فيلم (Pirates of the Caribbean) بسعر يُتوقع أن يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف دولار.

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أما سترة كروز فمن المنتظر بيعها بسعر بين 12 و16 ألف دولار. وتذهب التوقعات إلى أن حذاء روبرتس سيُباع بما بين 10 آلاف و15 ألف دولار.

ومن القطع التي يُنتظر بيعها بأعلى الأسعار الزي الكامل لشخصية نيو التي قدمها الممثل كيانو ريفز في فيلم الخيال العلمي (The Matrix Reloaded)عام 2003 حيث يُتوقع بيعها بما يتراوح بين 40 و60 ألف دولار.