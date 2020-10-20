جيف بريدجز يحارب السرطان

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن الممثل الأميركي جيف بريدجز الحائز جائزة الأوسكار وبطل فيلم (ذا بيج ليباوسكي) عام 1998، عن إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية.

وكشف بريدجز (70 عاماً) عن إصابته بالمرض عبر حسابه في تويتر مستخدماً أسلوب الشخصية التي لعب دورها في الفيلم الشهير، وقال إنه بدأ العلاج وإن التوقعات مطمئنة.

وقدم بريدجز الشكر لجميع من تمنى له الشفاء ووعد معجبيه بإطلاعهم على تطورات حالته الصحية.

وترشح بريدجز لنيل جائزة الأوسكار سبع مرات وفاز بها عام 2010 عن تجسيده دور عازف موسيقى الريف الأميركي في فيلم (كريزي هارت).

وبريدجز له باع طويل في صناعة السينما وينحدر من أسرة فنية وقدم أدواراً في أفلام حازت إعجاب النقاد مثل (ستار مان) و(ثاندر بولت آند لايتفوت) كما شارك في أفلام نجحت على المستوى الجماهيري مثل الجزء الأول من أفلام (أيرون مان) من إنتاج شركة مارفل.