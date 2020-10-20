فن النجاح من وجهة نظر كارول سماحة

متابعة بتجــــــــــــرد: تحدّثت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن فن النجاح، وكشفت من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” عن توليفة خاصة بالنجاح.

وقالت كارول: “فن أن تكون مرة شجاعًا ومرة حذرًا، هو فن النجاح”.

ونالت تغريدة كارول سماحة تفاعلًا ملحوظًا من المتابعين الذين أعادوا بدورهم نشرها تأكيدًا منهم على هذا الكلام.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة لتصوير أغنية جديدة بعنوان “شكرًا” مع المخرجة بتول عرفة والعمل من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديز”، كما انتهت كارول قبل يومين من تسجيل أغنيتين جديدتين دفعة واحدة.