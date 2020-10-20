رسالة غريبة من محمود العسيلي لجمهوره

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّه الفنان محمود العسيلي عبر حسابه في “تويتر” رسالة غامضة إلى جمهوره، يتحدث فيها عن الأشخاص الذين يفقدون هويتهم، وكتب في تغريدته: “في ناس كتير دايما بتدور على حاجة براها عشان تنتمي ليها.. فقدانها الهوية بيخليها تلزق في أي قضية عشان تتشكل عليها عشان هما مش عارفين أصلا شكلهم عامل إزاي.. اللي تلاقيه محموق أوي أو متعصب أوي أو متجمد أوي تعرف على طول إنه مش عارف في الأساس هو مين”.

لكن تغريدة العسيلي هذه أثارت حيرة جمهوره، حيث علّق الكثيرون عليها متسائلين هل هناك أشخاص محدّدون قصدهم بتلك التغريدة أم أنه يعمّم الأمر؟

يُذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي كانت أغنية “اختراع”، التي طرحها بمشاركة الفنان تامر حسني، وهي من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.

وتُعد أغنية «اختراع» أولى أغاني ألبوم تامر الجديد، والذي يحمل اسم “خليك فولاذي”.