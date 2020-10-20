تعرف على الأفلام الأكثر رعبا في تاريخ السينما

اقترب موسم الهالويين، ما يعني أن الوقت حان للسهر حتى وقت متأخر ومشاهدة أفلام الرعب الشهيرة لمنحنا هذه القشعريرة التي تعشقها بقدر ما تخيفنا.

لكن السؤال الذي يراود أغلبنا، ما الأفلام المرعبة التي تستحق استهلاك وقتنا وجهدنا في مشاهدتها.

للإجابة عن هذ السؤال، توصلت دراسة أجرتها شركة Broadbandchoices الإنجليزية، ضمن مشروع علم الخوف، إلى أكثر الأفلام الأجنبية إثارة للرعب على الإطلاق.





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وفقًا لموقع "جيمز رادر" الأمريكي، خلٌصت الدراسة إلى أن فيلم Sinister، يحتل المركز الأول عن جدارة، في قائمة الأفلام الأكثر رعبًا.

واعتمدت الدراسة على وضع قائمة من 50 فيلم رعب عبر مواقع تقييم الأفلام مثل IMDB، وفحص معدلات قلب المشاهدين، ومقارنة ضربات قلب الجمهور (عينة الفحص) خلال مشاهدتهم الأفلام المختلفة.





ووضع الموقع قائمة بترتيب الأفلام الأكثر رعبًا: وجاء في المركز الأول Sinister، يليه Insidious، ثم The Conjuring، وHereditary، وفي المركز الخامس Paranormal Activity.



