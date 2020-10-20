"أبلة فاهيتا" وهند صبري وعمرو دياب ينضمون لعائلة نتفليكس

الخليج 365الثلاثاء 2020/10/20 11:50 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت منصة نتفليكس عن اسم، وموعد عرض المسلسل الذي تخوض من خلاله الدمية المصرية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، أولى تجاربها الدرامية، في النصف الأوّل من 2021، تحت عنوان "دراما كوين".
وتدور أحداث المسلسل، حول: "مغامرات أبلة فاهيتا، النجمة اللامعة التي سطع نورها بين الجماهير العربية، ولكن انقلب حالها رأسا على عقب، بعد أن وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع".
ويشارك "أبلة فاهيتا" بطولة المسلسل كلاً من ولديها "كارو" و"بودي"، والفنانين المصريين باسم سمرة، دنيا ماهر وأسامة عبد الله، وفقا لتغريدة نشرتها نتفليكس عبر حسابها على "تويتر".
وتم الإعلان عن المشروع قبل عامٍ تقريباً، إلا أن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم، أخره قليلاً على ما يبدو، ليعاود انطلاقته رسمياً خلال شهر سبتمبر الماضي.
ومن المشاريع العربية المنتظرة على نتفليكس أيضاً، مشروع "كوميدي- درامي" من بطولة وإنتاج الفنّانة التونسية هند صبري.
كما أعلنت نتفليكس في أغسطس الماضي عن مشروع درامي يعيد الفنّان المصري عمرو دياب إلى التمثيل بعد غياب 27 عاماً.
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