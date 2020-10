سر بكاء كيم كارداشيان في عيد ميلادها الـ 40

يستضيف المذيع الأمريكي ديفيد ليترمان، في برنامجه My Next Guest Needs No Introduction (ضيفي القادم لا يحتاج تعريف) نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان، الأربعاء، في عيد مولدها الـ 40.

وظهرت كيم وهي مجهشة بالبكاء في إعلان تشويقي للحلقة التي تبث على الهواء يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول، وعنها ازداد حماس الجمهور لمعرفة الأسباب التي أدت لوصولها إلى هذه الحالة من التأثر.

وخمن موقع "هولي سكوب" 3 أسباب وراء بكاء كيم كارداشيان في الحلقة، التي تعرض على شبكة نتفليكس.



1- قضية أو جاي سيمبسون





ذكر الموقع أن كيم تحدثت في الحلقة عن والدها المحامي الشهير روبرت كارداشيان، وكيف عصفت قضية اللاعب أو جاي سيمبسون بحياتها هي وأسرتها.

وكان المحامي روبرت كارداشيان من المدافعين عن لاعب دوري كرة القدم الأمريكية، أو جاي سيمبسون، في جريمتي قتل زوجته وصديقها، حيث امتدت المحاكمة لـ 11 شهرًا، وانتهب بإعلان براءة أو جاي.



2- صعودها للشهرة





ادعى الموقع، أن انطلاقة كيم إلى عالم الفن والشهرة قد تكون من أسباب بكائها، إذ كانت البداية بعد انتشار فيديو إباحي لها، ومن ثم نالت الفرصة لتقديم برنامجها الواقعي الشهير Keeping Up with the Kardashians.



3- دخولها مجال المحاماة

وحسب الموقع، من الممكن أن تكون محاولة كيم دخول مجال المحاماة مؤخرًا من أسباب بكائها وتأثرها في الحلقة.

وأعلنت كيم مؤخرًا رغبتها في السير على خطى والدها، ودخول مجال المحاماة وترافعت في قضايا حقوقية، مؤكدة أن المحاماة هي شغفها التي طالما تمنت ملاحقته.