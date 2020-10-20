راقصة برازيلية تثير الجدل في مصر.. خطفت فرحة الفوز من الزمالك

كان محبو نادي الزمالك المصري ينتظرون على أحر من الجمر صافرة حكم اللقاء الذي جمع ناديهم مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ومع انتهاء المبارة بفوز النادي المصري على منافسه المغربي بهدف دون رد، واقترابه من تخطي دور نصف النهائي والوصول إلى المبارة النهائية، أطلقت جماهير الزمالك العنان لفرحتها على السوشيال ميديا احتفاء بـ"الأبيض".

في الوقت نفسه الذي كانت تحتفل فيه جماهير الزمالك بالفوز، كانت الراقصة البرازيلية لورديانة، المقيمة في مصر لإحياء حفلات وأفراح، متواجدة في مركز تجميل بمدينة 6 أكتوبر، وهناك، علمت بوصول عدد متابعيها على أنستقرام إلى 200 ألف متابع، فما كان منها إلا ورقصت احتفالا بهذه المناسبة، على المهرجان الشعبي المصري "أخواتي"، لينتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتخطف أنظار المصريين جميعا، وتغطي على فرحة الزمالك بالفوز.

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لورديانة هي راقصة برازيلية، ظهرت كثيرا في حفلات الزفاف مؤخرا بمصر، لكن لم تنل شهرة كبيرة إلا بعد هذا الفيديو المنتشر لها داخل صالون التجميل.

الفيديو مدته دقيقتين فقط لكنه انتشر «كالنار في الهشيم» بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

لم تكن تعلم "لورديانة" أن فيديو احتفالها بتخطيها حاجز الـ 200 ألف متابع، سيجلب آلاف المتابعين الجدد، لتنطبق عليها مقولة «رب صدفة خير من ألف ميعاد»، حيث وصل عدد متابعيها الآن قرابة الـ 527 ألف متابع، بزيادة 327 ألفا خلال 48 ساعة فقط.