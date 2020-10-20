انتحار زوجة الفنان العراقي جلال الزين بطلق ناري

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





أقدمت زوجة المغني العراقي المعروف جلال الزين، والتي تُدعى “نور كاظم الجبوري” على الانتحار بإطلاق الرصاص على نفسها، بواسطة بندقية، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، في منزلها بمنطقة المنصور في العاصمة بغداد.

وكشف مصدر أمني في شرطة بغداد، أن المغني العراقي متزوج من نور كاظم (عرفيًا)، وأنه “في الساعة السابعة من صباح هذا اليوم، أقدمت المدعوة (نور كاظم) مواليد 1995 ربة بيت، بإطلاق النار على نفسها من خلال “بندقية كلاشنكوف” نصف أخمص، منوهًا بأنه تم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد.

وتناقلت صفحات فنية عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “العلاقة بين الزوجين، لم تكن مستقرة خلال الأشهر الماضية بسبب عدم رضا الزوجة على سهر زوجها في النوادي الليلية والغناء فيها، وأنها كانت تطلب منه أن يكتفي بحفلات الأعراس، إلا أنه كان يرفض ذلك”.

Advertisements

كما تداولت معلومات أخرى، تفيد بأن “الزين تزوج نور كاظم عرفيا وليس بطريقة رسمية، وأنه تعرف عليها في إحدى الحفلات التي أحياها في العاصمة بغداد في الفترة الماضية”.

ونقلت قناة الشرقية المحلية عن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي قوله: “إن زوجة المطرب جلال الزين قامت بإطلاق النار على نفسها داخل منزلها في منطقة المنصور ببغداد”.

والمطرب جلال الزين، هو مغن عراقي يقيم في بغداد ودرس في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، ومن الأغاني التي أطلقها: “قلبي تعب، أنا مو ولهان، المعزوفة، عيون”، وغيرها من الأغاني.