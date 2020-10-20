شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تعلن وفاة دينا خورشيد زوجة أخيها الراحل عمر خورشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة شريهان منذ قليل عن وفاة دينا خورشيد زوجه أخيها الموسيقار وعازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، حيث كتبت عبر حسابها بموقع تويتر: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمرو خورشيد، دينا خورشيد".



شيرهان تعلن وفاة زوجة اخيها عمر خورشيد

دينا هي الزوجة الأخيرة للفنان عمر خورشيد الذي تزوجها عام 1977 بعد انفصاله عن النجمة ميرفت أمين، وعاش عمر خورشيد حياة سعيدة مع زوجته دينا التي تزوجها بعدما تزوج قبلها الفنانة مها أبوعوف.

دينا خورشيد هى سيدة أعمال لبنانية واستمر زواجها بعمر خورشيد، حيث قابلها فى لبنان أثناء تصوير أحد أفلامه أحبها وتزوجها وكانت إقامتهما فى مصر، دام زواجهما فترةً مستقرا، وشهد تألق كل منهما فى مجاله وعمله لكن فى النهاية نشبت الخلافات وتعددت ولم يحدث الطلاق بالرغم من نية عمر لكن وافته المنية قبل أن يتمه.

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عمرو خورشيد وزوجته دينا