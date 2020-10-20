شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى: محمود ياسين كان فنان رائع طاغى فى حضوره وأدائه عن أبناء جيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان القدير عزت العلايلي، إن الفنان الراحل محمود ياسين كان يملك موهبة حباه الله بها لديه من التلقائية ودرجة الفهم السريع والاستيعاب، مضيفا أنه كان سريع البديهة يحفظ المشهد والشخصية ويقوم بتركيبها وأدائها في ثوان معدودة وكان دقيقاً ويثق فيه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى،:" دائماً كان محل ثقة من المخرجين لأنه إنسان غير متردد وواعي وسريع البديهة ومحب لمهنته جدا عاشق لأصدقائه وأحبابه وعندما يدخل اللوكيشن كل من فيه أصدقائه وأحبابه وكل الناس تحبه بداية من الفنانين وحتى أصغر عامل في الاستوديو لا يوجد أثناء عمله ما يعكر صفوه لأن الكل كان بيحبه وبيتناغم معاه في العالم".

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وذكر العلايلي، أنه كفنان معاصر لمحمود ياسين فإنه هو وأبناء جيله كانوا يقومون بتأدية الأدوار التي لا يقوم بها محمود ياسين، قائلاً: "أقصد أن محمود كان طاغي علينا كلنا وله الأولوية لدى كل المنتجين والشركات، إحنا كنا بناخد الحاجات اللي بتسقط من محمود ياسين أنا وحسين فهمي بالنسبة لنور الشريف فكان له اتجاه تاني كان شاطر أوي وأقصد هنا أنه نظراً لتقاربنا في طبيعة الادوار أنا وحسين فهمي كنا بناخد اللي ميشتغلوش محمود ياسين".

وتابع: "فيلم الاختيار أحد الشواهد على هذه الحقائق فقد كان مرشحاً بقوة لبطولة الفيلم وكان وقتها منشغلاً بأداء مسرحية، جيفارا، ويوسف شاهين رشحه وقال لي أنا سامع إن فيه ولد كويس في المسرح القومي وقلت له تعالى محمود ياسين بيعمل مسرحية جيفارا في المسرح القومي وأخدته معايا ورحنا لمحمود المسرح لكن لم يقم بالدور في النهاية".