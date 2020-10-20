شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوق" على مسرح الهوسابير 28 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة "بلاك أرت" العرض المسرحي "الطوق" عن رواية الطوق والأسورة ليحيي الطاهر عبد الله، يوم 28 أكتوبر المقبل في تمام الساعة 7 مساءً علي مسرح الهوسابير.

تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، القسوة، وعن حياة تكرر نفسها، ولكنها أيضًا ترسم ملامح تراجيديا هائلة، يبدو الإنسان فيها ترسا في آلة ضخمة، لا يستطيع أن يتجاوز دوره، ولا يمكنه أن يخرج عن الحركة المحددة، أو كأنه سيزيف، الذي يحمل الصخرة، يصعد بها قمة الجبل، فتعود لتتدحرج من جديد، فيعود ليحملها بلا توقف.

صخرة "الطوق" هي العادات والتقاليد البالية، وهي الخرافة والخزعبلات، وهي أيضًا القيل والقال، وسيرة الناس، والمجتمع المغلق المحدود، إنها الأطواق والأساور التي تشد الرقاب، وتكبل الأيدي والأرجل، حياة راكدة، وأجيال تكرر نفس التجارب، والمرأة، بصفتها الحلقة الأضعف في سلسلة هذا المجتمع المغلق، هي التي تتحمل العبء الأكبر، وهي التي تدفع الثمن الأعظم.

الممثلون حسب الظهور نادية نبيل تقوي، خالد أحمد نبيل، رضوي محمد عمر، شريف أحمد مهاب، حسام علاء، منه عثمان، حسين تامر، هايدي ناصر، منار عماد، احمد ابراهيم، انجي سمير، محمد جمعه، الهام يوسف على، سما ايمن احمد مجاهد، احمد اسماعيل، يارا عاطف مي عبد العزيز

مخرج منفذ : محمود حازم

مساعدين إخراج : رامي جمال انجي سمير

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ديكور : محمد معتز رودينا عماد

تأليف موسيقي: احمد طه

غناء: محمد سعيد

كلمات: طارق هاشم

ملابس : تقوي خالد

إضاءة : مصطفي علي

دراما حركيه: محمد بحيري

دراماتورج: محمد علي

إعداد وإخراج: عمر هاني