شكرا لقرائتكم خبر عن "مبطلناش إحساس" لـ تامر حسنى تتخطى حاجز 10 ملايين مشاهدة فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "مبطلناش إحساس" الذى طرحها النجم تامر حسنى حاجز 10 ملايين مشاهدة فى 4 أيام، ودخلت قائمة الأكثر مشاهدة منذ طرحها، وهى من ألحان محمد حمزة وكلمات محمد القاياتى وتوزيع أمين نبيل ميكس هاني محروس، ماستر جلال حمداوى.

وتقول كلمات الأغنية: كبرنا وعقلنا مابقاش كلامهم يشغلنا، ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا، كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع أوقات، بيجى ويمشى بس عشان يعلّمنا، بطّلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس، مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس، بطّلنا نحب زيادة مبطّلناش إحساس، سيبنا اللى بيسيبنا وبطّل بُعده يتعبنا، بقينا مع اللى فاز بقلوبنا وكسبنا، كبرنا فى عينينا ودى الحاجة اللى تعنينا، بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا.

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وكان عبر النجم تامر حسنى عن سعادته الكبيرة بنجاح أحدث أغانيه "مبطلناش إحساس"، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" : "فخور اني غنيت من قلبي موضوع مهم و انتوا صنفتوه انه راقي و بيعبر عنكم، فخور انه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب و يحقق ٤ مليون مشاهده في يوم واحد".

وتابع :" بجد الحمد لله و استقبالكم للمواضيع الراقيه بالطريقه دي بيثبت ان الناس متغيرتش بس اللي بيعمل حاجه مختلفه و صادقه بتوصل و زي ما دايماً بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب ..شكراً لكل محبيني و محبين مبطلناش إحساس".

كما وجه رسالة شكر لصناع الأغنية الشاعر محمد القاياتي ، الملحن محمد حمزه ، الموزع أمين نبيل ، المهندس هاني محروس و الماستر جلال حمداوي وإدارة الإنتاج هاني صليب .

وفى سياق متصل، ما زالت أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، تخططت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول والحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.