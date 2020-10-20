شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته بحضور نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان الكوميدى سليمان عيد بعقد قران وزفاف ابنته سلمى على أحمد جمال وذلك داخل إحدى قاعات الحفلات بمدينة السادس من أكتوبر، وسط عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على مشاركة الفنان الكوميدى هذه اللحظات السعيدة، حيث جاء على رأس الحضور فتوح أحمد، شريف باهر، خالد سرحان، حسان داغر، طاهر أبو ليلة، طارق علام.

وحضر أيضًا الفنانين علي ربيع، أوس أوس، محمد لطفي، كريم محمود عبد العزيز، محمود شرقاوى، عمروعبد الجليل، محمود حافظ، حمدى الميرغني، هاني رمزى، رامي إمام والمخرج أحمد نور، محمد على رزق، طاهر أبو ليلة، وأحيت الفقرات الغنائية فى الحفل المطربة الشعبية أمينة.

وكان الفنان سليمان عيد قد تصدر مؤشرات البحث فى موقع جوجل مؤخرًا، وذلك بعدما سرد الفنان أحمد السقا موقفًا قديمًا جمعه به في منطقة أبو قير بالإسكندرية حيث أنقذه من الغرق، وفى فقرته الموسعة، استضاف تليفزيون الخليج 365 الفنان سليمان عيد هاتفيًا، حيث سرد أبرز المواقف والذكريات التي جمعته بالفنان أحمد السقا، كما تحدث عن بداياته ومشواره الفني.

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وروى سليمان عيد في مداخلة هاتفية لـ"تليفزيون الخليج 365"، أنه وقت مشاركة الفنان أحمد السقا في فيلم همام في أمستردام، عرض العديد من المخرجين على السقا أدوار بطولة ثانية وثالثة في أعمال عديدة، ولكن سليمان عيد نصحه بالانتظار حتى عرض فيلم همام في أمستردام، حيث كان يرى أن دوره "عالمى"، وعلى الرغم من غضب أحمد السقا من رفضه للأدوار في ذلك الوقت، إلا أنه بعدما عمل بنصيحة سليمان عيد بدأت أدوار البطولة تنهال عليه

وتحدث الفنان سليمان عيد عن علاقة الصداقة الخاصة التي تجمعه بالفنان أحمد السقا، والذكريات التي جمعتهما لسنوات طويلة، حيث يعتبر نجاح أحمد السقا نجاح له مذاق خاص له