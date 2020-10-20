فيديو.. سليمان عيد يحتفل بزفاف ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان طارق أبو ليلة، مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة الفنان سيلمان عيد، المُقام الآن في أحد الأماكن بمدينة 6 أكتوبر.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل الزفاف، بينهم هاني رمزي، خالد سرحان، شريف باهر، محمد ثروت، المخرج رامي إمام، علي ربيع، وكريم محمود عبدالعزيز.

يذكر أن الفنان سليمان عيد شارك مؤخرًا في عدد من المسلسلات في سباق دراما رمضان 2020، وهي "فلانتينو"، "ونحب تاني ليه"، و"عمر ودياب".