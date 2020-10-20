الشرنوبي عن قرار أشرف زكي بترك النقابة: "إنت ضهر لينا كلنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه الفنان محمد الشرنوبي، رسالة إلى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد تصريحات الأخير بعزمه ترك منصبه في ديسمبر المقبل.

ونشر "الشرنوبي"، صورة للنقيب، عبر خاصية القصص القصيرة بـ"إنستجرام"، وعلق قائلًا: "أنت ضهر لينا كلنا كممثلين، في كل مكان وقصاد أي حد، ومفيش حد هيعرف يشيل المسئولية دي مكان حضرتك يادكتور".

وأضاف: "كلنا بنطلب منك التراجع عن قرار الاستقالة، عشان كلنا محتاجين لوقفتك اللي كنت بتعملها من غير ما حد يطلبها حتى".

يذكر أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قال في تصريحات صحفية، السبت الماضي، إنه ملتزم بجميع مهامه كنقيب لكل فناني مصر، ولكن سيغادر العمل النقابي تماما خلال موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر ديسمبر المقبل.