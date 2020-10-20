نيللي كريم تكشف عن البوستر الرسمي لـ"خط الدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة نيللي كريم، البوستر الرسمي لفيلم "خط الدم"، المقرر عرضه في 30 أكتوبر الجاري، عبر منصة "شاهد" الرقمية. وغردت "نيللي"، عبر "تويتر"، بصورة من البوستر الرسمي وعلقت: "البوستر الرسمي لفيلم خط الدم، بطولة نيللي كريم وظافر العابدين، سيتم عرضة على شاهد Vip يوم 30 أكتوبر". وكانت "نيللي"، تحدثت عن الفيلم في لقاء مع برنامج MBC Trending، مؤكدة إن الفيلم ينتمى إلى نوعية أعمال الرعب حيث يتحدث عن عالم مصاصى الدماء، مضيفة: "كنت فى البداية ينتابنى حالة من القلق ولكن عندما تحدثت مع المخرج رامى يوسف وقرأت قصة الفيلم تحمست لها خاصة أنها نوعية جديدة لم أقدمها من قبل".

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