محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، عن انتحار زوجة الفنان العراقي جلال الزين، بإطلاق النار على نفسها بواسطة سلاح "كلاشنكوف" في محل إقامتها بحي المنصور في العاصمة بغداد.
وحسب مصدر في شرطة بغداد نقلت تصريحاته وسائل الإعلام العراقية، أن الحادث وقع في تمام الساعة 07:00 من يوم الثلاثاء، إذ أقدّمت الشابة نور كاظم، من مواليد عام 1995، ربة بيت، على الانتحار، وتبيّن أنها زوجة المطرب العراقي جلال الزين.
وأوضح المصدر الأمني، أن "الحادث تم عن طريق إطلاق الفتاة النار على نفسها، بواسطة بندقية كلاشنكوف نصف أخمص في منطقة المنصور، وتم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد".
وذكرت قناة الشرقية العراقية، أن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، أكد بالفعل خبر انتحار زوجة المطرب جلال الزين بإطلاق النار على نفسها داخل منزلها في منطقة المنصور ببغداد.
وبحسب "روسيا اليوم"، فإن العلاقة بين جلال الزين وزوجته لم تكن مستقرة خلال الأشهر الأخيرة، بسبب عدم رضاها على سهر زوجها في النوادي الليلية والغناء فيها، ومطالبتها له بالاكتفاء بحفلات الزفاف فقط.
جلال الزين هو فنان عراقي من مواليد عام 1989، ولديه العشرات من الأغاني العراقية المعروفة بـ"الأغاني السريعة".
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار زوجة مطرب عراقي رميا بالرصاص.. كانت ترفض سهره في النوادي الليلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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