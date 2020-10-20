تفاصيل حالة العازف عبد الله حلمي.. يعاني من سرطان الحنجرة ويحتاج للعلاج على نفقة الدولة



محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني عازف الكولة الشهير عبد الله حلمي، في الفترة الأخيرة الماضية، من أزمة صحية خطيرة، خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين في مستشفى المنيل التخصصي التي يرقد فيها حاليا.

"الخليج 365" بدوره تواصل مع الموسيقار والموزع عادل حقي ليكشف لنا تفاصيل حالته الصحية، خاصةً وأنه أول من أعلن عن معاناة عبد الله حلمي صحيا.

وقال حقي في تصريحات خاصة، إن "عبد الله حلمي أجرى عمليتين جراحيتين في مستشفى المنيل التخصصي، آخرهما قبل ثلاثة أيام فقط، إذ أنه يعاني من سرطان الحنجرة، ولكني لست متأكدا من كافة التفاصيل المتعلقة بمرضه وأنتظر استلام تقرير كامل عن الحالة قبل مخاطبة الجهات المعنية لعلاجه على نفقة الدولة".

أضاف: "في ناس بالفعل كلموا مجلس الوزراء وهنشوف الأيام الجاية هيحصل إيه وإن شاء الله خير، هو كان محتاج إن حد يلفت الانتباه لمعاناته صحيا في الفترة الماضية بشدة، وأنا عملت ده لأنه حد عزيز جدا عليّا وفنان قدير".

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وعن خطورة حالته الصحية، قال حقي: "المرض ده ملعون، وربنا يتولاه ويشفيه، نتمنى إن ربنا يشفيه".

وكان الموسيقار والموزع عادل حقي كشف أن العازف عبدالله حلمي، يعاني من أزمة صحية شديدة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الراجل ده ياما بكانا وياما أسعدنا بعزفه، موسيقي مفيش منه اتنين، طفرة مبتحصلش مرتين في الحياة، الراجل ده في شدة ومحتاجنا كلنا نقف إلى جانبه وندعيله بالشفاء، أرجو من الجهات المعنية أن تتولى علاجه على حساب الدولة، زي ما مسيرة عمره كانت عطاء وفن بلا حدود، يجب علينا دلوقت نقف إلى جانبه".

عبد الله حلمي تم تكريمه سابقا في مهرجان الموسيقى العربية باعتباره من أشهر عازفي الكولة، ويعد من أبرز أعضاء فرقة الفنان محمد منير، ويشارك أيضا بالعزف مع النجمين عمرو دياب، وعلي الحجار، وغيرهما.

وبدأ عبد الله حلمي مشواره الفني خلال فترة تجنيده، إذ كان ضمن الدفعة التي ضمت كل من محمد منير، علي الحجار، وهاني شاكر، وذلك قبل سفره إلى فرنسا للعمل هناك لعدة سنوات قبل العودة إلى مصر.