شريف مدكور يدعم محاربات السرطان فى مستشفى بهية

في إطار مواصلة مستشفي بهية جهودها التوعوية بضرورة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وفي أكتوبر الوردي شهر التوعية عالمياً بالمرض نظم فريق روتاراكت وروتاري القاهرة غرب الجولف حدث توعوي تثقيفي بالتعاون مع مستشفي بهية يدعي"think pink".

ألقي المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة بهية كلمته التعريفية بنشاط المستشفي والخدمات التي تقدمها من علاج مجاني وتوعية وأيضاً دعم نفسي بحضور الإعلامي شريف مدكور الذي أكد علي حرصه الشديد علي الحضور عندما علم بوجود

بهية في اليوم وإيناس العماوي مساعد محافظ المنطقة الروتارية و أحمد إبراهيم رئيس نادي روتاري القاهرة غرب الجولف ومحمد سعد السكرتير الفخري بنادي روتاري القاهرة غرب الجولف ونخبة من كبار أعضاء النادي.

كما ذكر الإعلامي شريف مدكور أن بهية لها دور كبير في نشر الوعي وتعميم ثقافة الكشف المبكر بين السيدات وأثني علي أهمّية الدعم النفسي الذي تقدمه بهية

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لمحارباتها والذي تحتاج إليه كل مريضة سرطان بحكم تجربته التي بحتذي بها في التصدي لسرطان القولون الذي أصيب به وأثني أيضا علي الجهد المبذول من قبل بهية لدعم كل سيدة مصرية.

من جانبه أكد المهندس ماجد حمدي حرص بهية الشديد علي أن تسابق الزمن لتفتتح فرع بهية الثاني بالشيخ زايد لتقليل قوائم الإنتظار وتقديم خدمة أفضل لكل سيدة مصرية كما قام بإستلام تكريم روتاري لمؤسسة بهية علي دورها التوعوي وجهودها لنشر ثقافة الكشف المبكر بين سيدات مصر.

كما قامت مجموعة من محاربات بهية بذكر قصصهن الملهمة وتجربتهن مع المرض و التي تدعو للفخر والتقدير