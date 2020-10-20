نيللي كريم تعلن موعد عرض خط دم

أعلنت النجمة نيللي كريم، عن الملصق التشويقي الأول لفيلم "خط دم" الذي يجمعها بالنجم ظافر العابدين، بنشر الببوستر علي حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " وظهر النجمان الملصق الدعائي بخلفية من اللون الحمراء، كما تصدرت علامة لفوق سن +18 للفيلم.

وعلقت نيللي كاتبة:"‏البوستر الرسمي لفيلم

خط الدم.. بطولة نيللي كريم وظافر العابدين.. سيتم عرضة على شاهد Vip يوم 30 أكتوبر".

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تدور أحداث فيلم " خط دم " حول قصة مدهشة عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا يكافحن مع

والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية. كل واحد من أبطالنا يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها ، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة متمردون لتحقيق أحلامهم.

فيلم " خط دم " للمخرج سميري، ويجمع كل من نيلي كريم وظافر العابدين وباسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطال له وجويا جبور وبيير سمعان ونور ايهاب وكارول عبود.