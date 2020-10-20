بعد أزمتها مع والدها .. المطربة بوسي تهاجم وسائل الاعلام

كشفت المطربة بوسى، إنها تتعرض لحملة تشوية ممنهجة، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفنى ونجوميتها دون وجه حق، وأوضحت أنه تم إستغلال والدها لهز صورتها أمام الرأى العام، فى مشهد ظالم ومؤسف، مؤكدة أنها لا تتوانى لحظة فى تقديم يد العون لوالدها منذ أن عرفت طريقها للنجومية.

وأعربت "بوسى" عن دهشتها وإنزعاجها لما يحدث فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من هجوم ضارٍ عليها، قائلة: "أنا مش مصدقة اللى بيحصل، خاصة أنى لم أقصر لحظة واحدة فى تقديم المساعدة والعون لوالدى، وكل طلباته مجابة على قدر ما أستطيع

وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الإعلام بيومين".

أضافت: "بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقي كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفوا معه دون النظر إلى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة".

وتساءلت، عن أين كانوا الذين يريدون تشويه صورتي عندما كنت في محنة وتركت أولادى بمفردهم ولم يجدوا من يحنو عليهم ويسأل عنهم فى وحدتهم؟ موجهة عتابا لكل الذين يستمعون للرأى من طرف واحد قائلة: "قبل أن تحكموا على شخصى وتنالوا منى

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اعرفوا الحكاية، أنا المظلومة وليس أبى، ويعلم الله أنى لم أقصر معه ولا مرة وهو يعلم ذلك، وكنت أرسل له المال مع إخوتى"،

وقالت: "مررت بظروف صعبة كادت تهتك أي بني آدم ومررت بأزمة طاحنة ولم أجد أبى معى، لكنى حريصة كل الحرص على صلة الرحم رغم الجفا الذي رأيته منه".

وأكدت "بوسي" أنها تجهز حالياً لأكثر من عمل فني على الصعيدين الموسيقى والتمثيلى، موضحة أن المؤامرات لن تنال منها وأنها ستستكمل مشروعاتها الفنية خلال الفترة الحالية، وأشارت إلى أنها تفاضل بين عدة سيناريوهات لاختيار الأفضل منها، كما أنها تلقت عروضًا لإحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

وأختتمت المطربة بوسي، "أعد جمهورى بتقديم الأفضل دائما، وهناك مفاجآت كبيرة ستكشف عنها الأيام المقبلة".