معز مسعود : سعيد بحالة الترقب العالمي لفيلم " أميرة "

أعرب الباحث والمنتج معز مسعود عن سعادته بحالة الترقب العالمي لفيلمه الجديد "أميرة" الذي دخل آخر مراحل المونتاج ليصبح عرضه مسألة وشيكة. ونشر معز مسعود عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام- Instagram " مجموعة صور وكتب معلقا عليها قائلاً : "فيلم "أميرة" قصة إنسانية مؤثرة وهامة مع شركاء النجاح وأصدقائي الأعزاء محمد حفظي ومحمد دياب.. سعيد بالترقب العالمي لفيلمنا القادم وبدخوله المراحل الأخيرة من المونتاج". : "فيلم "أميرة" قصة إنسانية مؤثرة وهامة مع شركاء النجاح وأصدقائي الأعزاء محمد حفظي ومحمد دياب.. سعيد بالترقب العالمي لفيلمنا القادم وبدخوله المراحل الأخيرة من المونتاج". Advertisements الفيلم من بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان الفلسطيني علي سليمان، من تأليف وإخراج محمد دياب. ومن إنتاج شركة "فيلم كينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية، بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، ويشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبو أسعد صاحب فيلم "عمر"، الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 2014، وأميرة دياب. والفنان الفلسطيني علي سليمان، من تأليف وإخراج محمد دياب. ومن إنتاج شركة "فيلم كينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية، بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، ويشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبو أسعد صاحب فيلم "عمر"، الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 2014، وأميرة دياب.



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