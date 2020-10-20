تحيي الفرقة الموسيقية تقاسيم عربية، حفلاً موسيقاً جديدا، بقيادة المايسترو محمد خيرى، على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، وذلك يوم الأربعاء 28 أكتوبر الساعة السابعة والنصف مساءً.
وتقدم فرقة "تقاسيم عربية" خلال الحفل باقة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل من خلال مجموعة من أجمل الأصوات الشابة وأقوى المواهب الغنائية في مصر.
وفي نفس السياق، تساهم فرقة تقاسيم عربية
تأسست فرقة تقاسيم عربية، نوفمبر عام 2017 متخصصة في تقديم أغاني زمن الفن الجميل، والغوص في أعماق التراث.
كانت هذه تفاصيل خبر بقيادة المايسترو محمد خيري .. تقاسيم عربية على مسرح النهر بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.