بقيادة المايسترو محمد خيري .. تقاسيم عربية على مسرح النهر بساقية الصاوي

تحيي الفرقة الموسيقية تقاسيم عربية، حفلاً موسيقاً جديدا، بقيادة المايسترو محمد خيرى، على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، وذلك يوم الأربعاء 28 أكتوبر الساعة السابعة والنصف مساءً.



وتقدم فرقة "تقاسيم عربية" خلال الحفل باقة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل من خلال مجموعة من أجمل الأصوات الشابة وأقوى المواهب الغنائية في مصر.



وفي نفس السياق، تساهم فرقة تقاسيم عربية

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في إحياء ذكرى الفن الجميل دائماً، من خلال تقديم أغاني عمالقة الزمن الجميل، من خلال الحفلات التي تقدمها الفرقة على مسارح الجمهورية.

تأسست فرقة تقاسيم عربية، نوفمبر عام 2017 متخصصة في تقديم أغاني زمن الفن الجميل، والغوص في أعماق التراث.