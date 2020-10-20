شاهد.. باسم سمرة يُنهي خلافه مع عمر كمال

كشف الفنان عمر كمال عن الصلح الذي تم بينه وبين الفنان باسم سمرة من خلال فيديو خاص لـ "ET بالعربي" جمع بين الأثنين .
وعلق عمر كمال قائلاً : "حصل موقف من أسبوع كده واتفهم غلط،مع النجم الكبير باسم سمرة أخويا وحبيب قلبي، ومافيش أي حاجة حصلت ولو في أي سوء فهم بقوله ما تزعلش، وأول وأقرب مسلسل ليه أنا هعمله الأغنية الدعائية بتاعة المسلسل".
ومن جانبه علق سمره " هتعمل الأغنية ببلاش ولا بفلوس " .
يذكر أن السبب وراء الخلاف بين باسم سمرة وعمر كمال، هو عدم توجيه الأخير تحية لـ باسم في أحد الحفلات، حيث أكد عمر كمال أنه لم ينتبه لوجوده بين الحضور.
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