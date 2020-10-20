فن ومشاهير

شاهد.. باسم سمرة يُنهي خلافه مع عمر كمال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الفنان عمر كمال عن الصلح الذي تم بينه وبين الفنان باسم سمرة من خلال فيديو خاص لـ "ET بالعربي" جمع بين الأثنين .

 

وعلق عمر كمال قائلاً : "حصل موقف من أسبوع كده واتفهم غلط،

مع النجم الكبير باسم سمرة أخويا وحبيب قلبي، ومافيش أي حاجة حصلت ولو في أي سوء فهم بقوله ما تزعلش، وأول وأقرب مسلسل ليه أنا هعمله الأغنية الدعائية بتاعة المسلسل".

 

Advertisements

ومن جانبه علق سمره " هتعمل الأغنية ببلاش ولا بفلوس " .  

 

يذكر أن السبب وراء الخلاف بين باسم سمرة وعمر كمال، هو عدم توجيه الأخير تحية لـ باسم في أحد الحفلات، حيث أكد عمر كمال أنه لم ينتبه لوجوده بين الحضور. 

شاهد الفيديو من هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. باسم سمرة يُنهي خلافه مع عمر كمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا