هذا ما يمكنك شراؤه بدولار واحد في الدول العربية والعالم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - يطوف الرحالة العالم للتعرف على ثقافات الدول وخوض مغامرات مختلفة تضفي على جولاتهم الإثارة والدهشة، وكذلك يهتم السياح لا سيما الذي يرغبون في السفر المتكرر، ألا يتكلفوا بمبالغ كبيرة خلال رحلات السفر، وذلك عبر تجنب الفنادق الضخمة ومطاعم الخمس نجوم والتنقلات بسيارات الاجرة.

لكن على الطرف الآخر ثمة فئة من السياح ترغب في السفر بطريقة مريحة، إذ تعتبر أن السفر هو فترة نقاهة لا تحتمل التعب والإرهاق، لا سيما إذا كانت الرحلة الوحيدة لهم سنويا، فستكون فرنسا وإيطاليا أو النرويج خيارا لطيفا لقضاء عطلة ممتعة لا تخل من الرفاهية.

وفي هذا المقال سنستعرض لكم ثمن بعض الأشياء في مختلف أنحاء العالم والتي يبلغ سعرها دولارا واحدا فقط ..

في كرواتيا

بينما يصاب محبو مطاعم ماكدونالدز بالخيبة نتيجة عدم بيع أي وجبة كبيرة حول العالم بدولار واحد، سوف يسر هواة المثلجات في رحلة إلى كرواتيا، ففي عام 2016 فازت مثلجات (ليدو هيشتيغ) في كرواتيا بالميدالية الذهبية من الجمعية العالمية للمثلجات في برشلونة، حيث أن أحد أنواع تلك المثلجات الكبيرة سيكلفك فقط دولارًا واحدًا.

إن معدل الإيراد الشهري للشخص الكرواتي يقدر بحوالي 800 دولار، وهو ما يعد قليلاً جداً بالنسبة لبلد متقدم، ومن جهة أخرى ووفقاً للجنة الإقتصادية للأمم المتحدة في أوروبا، يعتبر المواطن السويسري هو الأعلى دخلاً على الإطلاق براتب شهري إجمالي لدوام كامل يقدر بـ7396 دولار.

في سويسرا

وقد علمنا أن الطعام في ماكدونالدز في ذلك البلد يعتبر غاليًا نسبياً، فما الذي يمكن للمقيم في سويسرا أن يحصل عليه مقابل دولار واحد؟ حسناً ليس الكثير، وفقاً لمتاجر البقالة السويسرية على الإنترنت، يمكن للكلاب أن تحصل على وجبة جيدة بعبوة صغيرة تحتوي على خليط اللحم بكلفة أقل من دولار واحد.

في أستراليا

في عام 2016، تم تقييم أستراليا كأغلى دولة للمعيشة في العالم –على الأقل النبيذ رخيص هناك– بحسب تقرير محطة BBC آنذاك، كان النبيذ أرخص من مياه الشرب في أستراليا في ذلك العام، وفي عام 2017 سجلت بعض أنواع النبيذ في (ميلبورن) سعراً أقل من دولار واحد للعبوة.

تعد أستراليا أيضاً بلد السجق الرخيص، حيث يمكن الحصول على قطعة سجق مقابل دولار واحد، هذا وتعد الأجور في أستراليا واحدة من الأعلى عالمياً بمعدل 5.000 شهرياً، لذا يعتبر أجر الأستراليين أعلى بقليل من الأمريكيين، فبحسب التقرير الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل لعام 2016، بلغ أجر العامل الأمريكي وسطياً 3679 دولار مقابل 40 ساعة عمل في الأسبوع.

ما الذي يستطيع الأمريكيون الحصول عليه مقابل دولار واحد؟

يستطيع الأمريكيون الباحثون عن الصفقات الجيدة أن يجدوا عدة أشياء بهذا السعر.

في عام 2017 إذا بحث الأمريكيون بما فيه الكفاية لشراء شيء ما بدولار واحد سيستطيعون الحصول على زوج من الأقراط، أو رحلة بين مدينتين بالحافلة، أو بعض العطور على موقع Ebay، أو جهاز كشف الحمل، والعديد من الأشياء الأخرى.

في هونغ كونغ

بالاتجاه إلى أقصى الشرق، إلى هونغ كونغ بالتحديد، تستطيع أن تشتري قطعة خبز مغلفة بالبلاستيك بدولار واحد.

هونغ كونغ مدينة باهضة المعيشة بشكل ملحوظ، ومعدل الرواتب فيها الذي يقدر بـ3500 دولار ليس جيداً نسبياً، حيث تعتبر قلة المساحة أحد أهم أسباب غلاء المعيشة هناك، ويعود ذلك إلى أن هونغ كونغ مدينة مكتظة سكانياً.

في شهر يونيو من عام 2017 تم بيع مكان لركن السيارة مقابل 666,000 دولار، والأخبار الجيدة هنا أنك تستطيع القيام برحلة كاملة –جيئة وذهاباً– ورؤية مشهد ناطحات السحاب المشهور للمدينة مقابل أقل من دولار واحد.

في تايلاندا

طبق تايلاندي

لنبقى قليلاً في سحر الشرق ونلقي نظرة على تايلاندا، الدولة المشهورة بالشواطئ الجميلة والمناسبة للسياحة الرخيصة.

وفقاً لإحدى الدراسات يبلغ متوسط الراتب الشهري في تايلاندا حوالي 1205 دولار في الشهر. وعلى الرغم من الأجور العالية في العاصمة (بانكوك)، فإن تكلفة المعيشة في تايلاندا منخفضة جداً لأن غالبية الشعب يعيش بمدخول قليل.

ولهذا السبب فإن سعر الأطباق التايلاندية الشهيرة رخيص جداً، كطبق من المعكرونة أو الأرز من أكشاك بيع الطعام الموجودة في الشوارع. شرب الماء هناك عادةً ما يكون مجانيًا، وهذا أمر أساسي خاصة بالنسبة للعمال المهاجرين الذين يجنون أقل من 10 دولارات يوميًا.

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في العراق واليمن ولبنان ومصر وسوريا والجزائر

تعتبر المواد الغذائية الرخيصة ضرورة في الدول النامية، إذا أردت الحصول على رغيف خبز مقابل دولار واحد توجه إلى العراق أو اليمن أو لبنان أو مصر أو سوريا أو الجزائر، وستحصل على عشرة أو أكتر بدل رغيف واحد.

في غامبيا

في حين أن غامبيا تتميز بخبز رخيص جداً بسعر 17 سنت للرغيف الواحد، يمكنك أيضاً شراء 1 كغ من البطاطا في غامبيا بسعر أقل من دولار واحد.

في باكستان

البيض هو مكون أساسي في النظام الغذائي لمعظم سكان العالم، وفقاً لمكتب إحصائيات العمل الأمريكي بيعت دزينة من البيض بسعر عالمي متوسطه 1.46 دولار، وإذا أردت دزينة من البيض مقابل دولار واحد توجه إلى باكستان.

يقدر مدخول المواطن الباكستاني بأكثر بقليل من 125 دولار شهرياً، لهذا السبب لا بد أن تكون الأسعار هناك رخيصة. في باكستان، يمكنك شراء 2.2 كغ من الأرز مقابل دولار واحد، وبنفس السعر يمكنك القيام بخمس تنقلات بواسطة الحافلات المحلية.

في سلوفاكيا

بحسب قاعدة بيانات أسعار البيرة العالمية، هنالك العديد من البلاد التي تبلغ قيمة زجاجة البيرة الصفراء فيها أقل من دولار واحد، ولكن هذا يعتمد على المكان الذي تشتريها منه: حانة أم متجر. أما أرخص بيرة على الإطلاق فتوجد في عاصمة سلوفاكيا (براتيسلافا).

يبلغ متوسط الأجور في سلوفاكيا حوالي 1000 دولار، ومقابل دولار واحد يمكنك شراء 1كغ من البطاطا أو ليتر من الحليب.

في نيجيريا

سجائر

بالحديث عن العادات السيئة، فإن أرخص سعر لعلبة السجائر الحمراء من ماركة Marlboro متواجد في نيجيريا ويبلغ 76 سنتًا، ويستطيع النيجيريون أيضاً أن يستمتعوا بثلاث عبوات من الكولا مع رغيف خبز وأخذ سيارة أجرة للعودة إلى بيوتهم إذا كان يبعد 1 كم عن المتجر مقابل دولار واحد فقط.

يُقَدَّر متوسط الراتب الشهري في نيجيريا بـ300 دولار شهرياً، ابتداءاً من أحد أرخص الأجور في العالم وهو 0.36 دولار في الساعة.

في فنلندا

يمكنك في فنلندا أن تستحم في أحد الحمامات العمومية مقابل دولار واحد، وبنفس السعر يمكنك أن تشتري 1 كغ أيضاً من البطاطا في هذه الدولة التي يبلغ متوسط الدخل الشهري فيها 3700 دولار.

في النرويج

تعتبر النرويج دولة ترتفع فيها تكاليف المعيشة بشكل لا يصدق، وهناك لن يذهب بك الدولار بعيداً، فكما هو الحال مع سويسرا يجب عليك البحث كثيراً لتجد صفقات جيدة مقابل دولار واحد في النرويج، لتستنتج أخيراً أنه بإمكانك شراء رزمة واحدة من معكرونة الـ(رامن) مقابل ذلك القدر من المال، علماً بأن النرويجيين هم من أصحاب دخل عالي يبلغ حوالي 4166 دولار في الشهر.

في اليابان

تعتبر اليابان تلك الدولة التي لا تمت بأي صلة إلى كلمة ”رخيص“، ويمكنك أن تجد في متاجر الأغراض الرخيصة فيها مجموعة من نظارات السباحة أو مجموعة من سلع Hello Kitty مقابل دولار واحد. يبلغ متوسط الأجور في اليابان 3000 دولار شهرياً.

في تركمانستان

بعد أن تنتهي من مسائل الطعام واللباس وتصبح مستعداً لأخذ بعض الراحة، لماذا لا تذهب لمشاهدة فيلم؟ في تركمانستان كانت تكلفة مشاهدة أكثر فيلم تحقيقاً للأرباح عام 2015، وهو فيلم Guardians Of The Galaxy، هي دولار واحد فقط، آخذين بعين الإعتبار أن متوسط الأجر هناك كان 200 دولار فقط في نفس العام.

في الإمارات العربية المتحدة

في الإمارات العربية المتحدة تبلغ تكلفة قنينة الماء بسعة 1.5 ليتر 2 دولار. غير أنك بإمكانك أن تزود سيارتك بلترين من البنزين من الدرجة الممتازة مقابل دولار واحد فقط، وهو أمر عجيب! وسعر البنزين من الدرجة العادية هو أرخص حتى، وبعد أن تشرب أنت وسيارتك يمكنكما الذهاب إلى أحد المطاعم الموجودة في دبي والحصول على وجبة شاورما مقابل دولار إضافي.

في مصر

طبق الكشري المصري

الطبق الرسمي في مصر هو الكُشَري، وهو مكون من الأرز والعدس والحمص والمعكرونة مع صلصة الطماطم وعليها بعض البصل المقلي، ويمكنك أن تجد هذه الوجبة المشهورة في أكشاك الطعام في الشوارع وفي المطاعم الشعبية أيضاً بسعر يساوي دولار واحد للطبق، وكخيار بديل يمكنك الحصول وبنفس المبلغ على 10 ساندويتشات فول ويمكنك أيضاً الحصول على كعكة الدونت في بعض الأماكن في القاهرة.

وأنت، أخبرنا ماذا يمكننا أن نشتري بدولار واحد من بلدك ؟ أو ماذا اشتريت أنت بدولار واحد من الدول التي زرتها سابقا؟