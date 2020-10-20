وزير الرياضة الإيطالي يهاجم رونالدو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

يبدو أن أزمة لاعب فريق يوفنتوس النجم كريستيانو رونالدو بعد خرقه لإجراءات العزل الخاصة بكورونا لن تمر مرور الكرام ، حيث واصل فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، هجومه على رونالدو، مؤكدا انتهاكه البروتوكول الصحي في البلاد والسفر للبرتغال في الأيام الماضية.

وأصيب رونالدو بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب بلاده، وعاد لإيطاليا ودخل الحجر الصحي.

وقال سبادافورا في تصريحات أبرزتها صحيفة ”توتو سبورت“، اليوم الثلاثاء: ”رونالدو؟ هؤلاء الأبطال العظماء يشعرون أنهم فوق كل شيء، وأنهم أعلى من الآخرين“.

وجاء تصريح الوزير الإيطالي بعدما وصف كريستيانو الاتهامات التي وجهها له سبادافورا، الأسبوع الماضي؛ لخرق اللاعب البروتوكول الصحي في 5 أكتوبر الجاري، بـ“الكاذبة تماما“، حين غادر الحجر الصحي لفريقه يوفنتوس للانضمام لمعسكر المنتخب البرتغالي.

وأضاف: ”عندما ذهب إلى المنتخب الوطني انتهك البروتوكول، لدرجة أنه تم فتح ملف تحقيق في مكتب المدعي العام في تورينو. يجب أن يكون هؤلاء الأبطال مثالا للآخرين“.

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وذكر سبادافورا في تصريحات صحفية: ”هؤلاء الأبطال الكبار يشعرون أنهم فوق الآخرين، المعطيات الموضوعية هي أنه عندما غادر بلدنا للمشاركة في معسكر المنتخب البرتغالي انتهك البروتوكول، وفي الواقع تم فتح تحقيق في مكتب مدعي الجمهورية الإيطالية، وليس في مكتب المدعي العام الرياضي. ما كان ينبغي أن يذهب إلى البرتغال“.

كما اعتبر وزير الرياضة أن ”الرسالة التي يجب أن يرسلها أبطال بهذا المستوى هي احترام القواعد دائماً»، مشيراً إلى أن خلافه مع كريستيانو يرجع «لأنني كشخص من خارج هذا العالم (عالم الرياضة)، قلت ما أفكر به حول رونالدو، وهو شخص لديه 240 مليون متابع“.

وعن كثرة الإصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري الإيطالي، قال سبادافورا: ”لا أعرف ما إذا كانت البطولة ستكون قادرة على المضي قدما، ليس لدينا يقين هذا العام“.

وأضاف: ”يجب أن تكون رابطة الدوري على دراية بهذا، ويجب أن يفكروا في خطط بديلة ثانية وثالثة أيضا“.

وكان وزير الرياضة الإيطالي قد صرح مؤخرا بأن كريستيانو رونالدو قد خرق البروتوكول الصحي مرتين، مضيفا أن النجم البرتغالي لم يأخذ أي موافقات من السلطات أو الهيئات الصحية للسفر من وإلى إيطاليا.

وكانت قد شخصت إصابة رونالدو بفيروس كورونا الثلاثاء الماضي، وعاد إلى إيطاليا الأربعاء على متن طائرة طبية، ثم ظهر في بث مباشر عبر حسابه على إنستغرام؛ ليصف اتهامات الوزير له بـ“الكاذبة تماماً“، ويشدد على احترامه للوائح التي وضعها اليوفي.