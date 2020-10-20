بالفيديو.. اعتقال شاب هاجم المارة بالسيف

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اعتقال شخص هاجم المارة بالسيف
ألقت الشرطة العراقية القبض على شاب هاجم المارة في محافظة الديوانية العراقية بالسيف محاولا طعن المارة بشكل عشوائي.
وقال بيان لشرطة المحافظة إن “متهما قام بالتهجم على المارة وعجلات المواطنين وبيده آلة جارحة، وهو متعاط للحبوب المخدرة ومن أصحاب السوابق”.
ويظهر فيديو انتشر للحادث شخصا يلوح بما يبدو وكأنه سيف صغير ويحاول الهجوم على الناس قبل أن ترتفع أصوات صفارات الإنذار وتدخل سيارات الشرطة.
وتزايدت معدلات الإبلاغ عن مشاكل تتعلق بالمخدرات في العراق مؤخرا، مع زيادة التقارير التي تتحدث عن تنامي مشكلة استهلاك المواد المخدرة في البلاد.
ولم يصب أحد بجروح خلال الحادث الذي انتهى بسرعة، لكن بيان شرطة المحافظة دعا إلى الإسراع في الإبلاغ عن أية حالات مشابهة.
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